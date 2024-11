യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യദിനം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ തന്നെ കോലി റണ്‍ഔട്ട് ആയതാണ് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഒന്നാം ദിനത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിലാണ് ഈ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം ! ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് വിരാട് കോലി ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാന ഓവറില്‍ പുറത്താകുന്നത്. ആറ് പന്തില്‍ നാല് റണ്‍സെടുത്താണ് കോലിയുടെ പുറത്താകല്‍.



രചിന്‍ രവീന്ദ്ര എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിലാണ് സംഭവം. മിഡ് ഓണിലേക്ക് കളിച്ച ഷോട്ടിനു പിന്നാലെ അതിവേഗം റണ്‍സെടുക്കാന്‍ കോലി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം കോള്‍ തന്നെയാണ് കോലിക്ക് പണി കൊടുത്തത്. കോലിയുടെ കോളിനു പിന്നാലെ നോണ്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ എന്‍ഡിലുള്ള ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും ഓടി. എന്നാല്‍ കോലി ക്രീസിലേക്ക് എത്തും മുന്‍പ് മാറ്റ് ഹെന്‍ റി ഡയറക്ട് ത്രോയിലൂടെ വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിച്ചു. ഏറെ നിരാശനായാണ് കോലി മൈതാനം വിട്ടത്.



Disaster !!



Last over wicket again ! Second time in this series for Virat Kohli.



03rd Test, Day 1 :

NZ - 235/10

IND - 86/4 (03 wickets in last two overs )#INDvNZ#ViratKohli#RohitSharma pic.twitter.com/2qamHoJyoz