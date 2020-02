ആഷസ് പരമ്പരയില്‍ ലോര്‍ഡ്‌സിലെ മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്‌ന്‍റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്‌സ് കണ്ടിരുന്നു. അപാരമായ ഫൂട്ട്‌വർക്കാണ് താരത്തിന്റേത്. ഫൂട്ട്‌വർക്ക് ശാരീരികം മാത്രമല്ല മാനസികം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മാർനസിന്റെ മനക്കരുത്ത് അപാരമാണെന്നും തന്നോട് ഏറെ സാമ്യമുള്ള താരമാണ് മാർനസെന്നും പറഞ്ഞു. ഐസിസിയാണ് തങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വീറ്റർ ഐഡിയിലൂടെ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

A compliment to top all compliments for Australia's Marnus Labuschagne! pic.twitter.com/Rcw9QwW9zW