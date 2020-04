യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളെന്റെ ഹീറോ ആയി, കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 25 കോടി നൽകിയ അക്ഷയ് കുമാറിനെ പ്രശംസിച്ച് ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ

പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പുറമേ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹലും അക്ഷയ് കുമാറിനോടുള്ള ആദരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളീൽ സുരേഷ് റെയ്‌നയാണ് ഏറ്റവുമധികം തുക കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്തത്. 31 ലക്ഷം രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും, 21 ലക്ഷം രൂപ ഉത്തപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും റെയ്‌ന നൽകി. 25 ലക്ഷം വീതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും സച്ചിൻ നൽകിയിരുന്നു.



After this you are my real life hero! Respect and respect only