ടോവിനോയുടെ മിന്നല്‍ മുരളി കണ്ട് സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍. മിന്നല്‍ മുരളിയിലെ ജെയ്‌സന് (tovino) സൂപ്പര്‍മാനിലെ ഹെന്റി കാവില്‍(hentry cavill) ന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും തോന്നിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ടോവിനോയുടെ മിന്നല്‍ മുരളി കണ്ട് സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍. മിന്നല്‍ മുരളിയിലെ ജെയ്‌സന് (tovino) സൂപ്പര്‍മാനിലെ ഹെന്റി കാവില്‍(hentry cavill) ന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും തോന്നിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.





ഭദ്രന്റെ വാക്കുകള്‍





മിന്നല്‍ മുരളിയിലെ ജെയ്‌സന് (tovino) സൂപ്പര്‍മാനിലെ ഹെന്റി കാവില്‍(hentry cavill) ന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും തോന്നി. ടോവിനോയുടെ മുഖത്തെ ആ നിഷ്‌കളങ്ക സൗന്ദര്യം സൂപ്പര്‍ ഹീറോക്ക് ഒത്തിരി ഇണങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.





മിന്നല്‍ മുരളി വരുമ്പോള്‍ എന്റെ മടിയില്‍ ഇരുന്ന കൊച്ച് മകളുടെ കണ്ണ് ഞാന്‍ പൊത്തും. കൈ തട്ടി മാറ്റി കൊണ്ട്







' അപ്പച്ചായീ Don't disturb......I want to see the superman....'



പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യം പെട്ടെന്നാരുന്നു...







' You like this super hero ?? '





Point blank she said , wow- he is superb...

അവിടെ ആണ് ഒരു താരം വിജയിച്ചത്.





Tovino Thomas, Keep it up....





Toxic antagonist ആയിട്ടുള്ള ഗുരു സോമസുന്ദരത്തിന്റെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് പിഴവ് കൂടാതെ മറുകരഎത്തിച്ചു...





മലയാളത്തില്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍ ഹീറോയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള മന:ധൈര്യം അതും കുറഞ്ഞ budget ല്‍, ബേസിലിന് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. സ്‌ക്രിപ്റ്റില്‍ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍, would have been a THUNDERBOLT.