ഖുഷ്ബു ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്നും ഖുഷ്ബുവിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര് നഖദ് ഖാന്‍ എന്നാണെന്നും അഹിന്ദുവായത് കൊണ്ടാണ് ഖുഷ്ബു നിരന്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പ്രചരണങ്ങള്‍. ഇതിനെ കുറിച്ച് സംഘപരിവാര്‍ അനുകൂല ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ വരികയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ചുട്ട മറുപടിയുമായി ഇപ്പോള്‍ ഖുഷ്ബു തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പേര് ഖാന്‍ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോള്‍ എന്താണ് എന്ന് ഖുഷ്ബു ചോദിക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരിന്നു ഖുഷ്ബുവിന്റെ പ്രതികരണം.

‘എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ട്രോളുകളായി കണ്ടു എന്റെ പേര് നാഖത് ഖാന്‍ ആണെന്ന്. വിഡ്ഢികളെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇട്ട പേരാണ് അത്. അതെ ഞാന്‍ ഖാന്‍ തന്നെയാണ് അതില്‍ എന്താണ് തെറ്റ്. മണ്ടന്‍മാരെ എഴുന്നേല്‍ക്കു നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നാല്‍പ്പത്തി ഏഴ് വര്‍ഷം പിറകിലാണ്’ എന്നായിരുന്നു ഖുഷ്ബുവിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Some trollers have made a discovery about me..my name is #NakhatKhan.. Eureka!!! Fools that's my name given to me by my parents.. AND YES I AM A KHAN..NOW WHAT???late bloomers,wake up..u are 47 yrs late..