വെറും മൂന്നുലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞൻ ഇലക്ട്രിക് കാർ, മഹീന്ദ്രയുടെ 'ആറ്റം' ഒരുങ്ങുന്നു, വീഡിയോ !

ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയതായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സെഗ്‌മെന്റാണ് ക്വാഡ്രി സൈക്കിള്‍. ഭാരം, വേഗത, എഞ്ചിന്‍ പവര്‍ എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചെറു വാഹനങ്ങളുടെ സെഗ്‌മെന്റ് ആണിത്. നിലവില്‍. ബജാജ് ക്യൂട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ വിപണിയിലുള്ള വാഹനം. 3 ബിഎച്ച്‌പി കരുത്തും, 19 എന്‍എം റോർക്കും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന 217 സിസി സിംഗിള്‍ സിലിണ്ടര്‍ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. പെട്രോള്‍, സിഎന്‍ജി ഓപ്ഷനുകളില്‍ ക്യൂട്ട് വിപണിയിലുണ്ട്

ATOM is a new-age electric urban mobility solution, designed especially for Smart India’s last-mile commute needs. Equipped with a state-of-the-art connectivity system, this quadricycle aims to revolutionise and #FUTURise the way Indians commute. #DrivenbyPurpose@Mahindra_Auto pic.twitter.com/VlOBDbq8Gn