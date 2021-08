Anbuden saluting the golden arm of India, for the Throw of the Century!



8️⃣7⃣.5⃣8⃣



സ്പെഷ്യൽ ജേഴ്‌സിക്കൊപ്പം നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപയുടെ പാരിതോഷികവും ചെന്നൈ ഫ്രാഞ്ചൈസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ കായികചരിത്രത്തിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനുമുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന്റെ തീരുമാനത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് കായികലോകം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.