ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് കോളേജ് വിദ്യാർഥിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അധ്യാപിക, വീഡിയോയിൽ അന്വേഷണം

അധ്യാപിക പായല്‍ ബാനര്‍ജിയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ വിവാഹം ചെയ്തത്. കഴുത്തില്‍ വരണമാല്യം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള അധ്യാപികയേയും വിദ്യാര്‍ഥിയേയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. വിദ്യാര്‍ഥി അധ്യാപികയുടെ നെറ്റില്‍ സിന്ദൂരം ചാര്‍ത്തുമ്പോള്‍ കുരവയിടുന്നതും കേള്‍ക്കാം. കണ്ടുനിന്നവര്‍ തന്നെയാണ് വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയത്. സമൂഹമാധ്യങ്ങളില്‍ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് അധികൃതര്‍ ഇടപ്പെട്ടത്.

A lady Professor in MAKAUT is 'getting married' to her young student in the office. pic.twitter.com/coXaVGH7s7