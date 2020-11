അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ മുംബൈ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് അർണബ്, വീഡിയോ

അർണബിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പൊലിസ് തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി അർണബ് ആരോപിച്ചു. അർണബ് ഗോസ്വാമി മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹവാല ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷ്ണർ പരം ബീർ സിങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അർണബിനെ മുംബൈ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിയ്കുന്നത്.





#WATCH Republic TV Editor detained and taken in a police van by Mumbai Police, earlier today pic.twitter.com/ytYAnpauG0