എം പിമാർക്ക് ഒരു കോടി നൽകാനാകും, വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തീവ്രദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ശശി തരൂർ

ജൂലൈ 30ന് രാത്രി വയനാട്ടില്‍ ഉണ്ടായ ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലില്‍ നൂറിനും മുകളില്‍ ആളുകള്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും അനേകം പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് നിരവധി പേര്‍ ചികിത്സയിലാണെന്നും അമിത് ഷായ്ക്കയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നു. നാളിതുവരെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേദനാജനകമായ കാഴ്ചയാണ് വയനാട്ടില്‍ ഉണ്ടായതെന്നും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

