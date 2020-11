'മികച്ച ഒൺലൈൻ ബാങ്കിങ് അനുഭവം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി. ഐഎൻബി, യോനോ, യോനോ ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ നവംബർ 22ന് തടസപ്പെട്ടേയ്ക്കാം' എന്നാണ് എസ്ബിഐ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സന്ദേശം.



We request our esteemed customers to bear with us as we upgrade our internet platform to provide for a better online banking experience.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #InternetBanking #OnlineSBI pic.twitter.com/EA0ggVsO9D