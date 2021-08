അതിർത്തികളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ, ജിയോ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ് 1ന്റെ വിക്ഷേപണം ഓഗസ്റ്റ് 12ന്

കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊവിഡ് സാഹചര്യം മൂലമാണ് ജിസാറ്റ് 1ന്റെ വിക്ഷേപണം ഐഎസ്ആർഒ മാറ്റിവെച്ചത്. ഈ മാസം 12 ന് രാവിലെ 5.43-ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയില്‍ നിന്ന് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കും. ഐഎസ്ആർഒ‌യുടെ ജിഎസ്എൽവിഎഫ്-10 10 റോക്കറ്റാണ് 2,268 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ജിസാറ്റ് -1 ഭ്രമണപഥത്തില്‍ എത്തിക്കുക.



GSLV-F10 is slated to launch Earth Observation Satellite, EOS-03 on August 12, 2021 from Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota.#ISRO #GSLVF10 #EOS03 pic.twitter.com/vGV0z6XIT2