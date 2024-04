'ചക്കരേ ഉമ്മ'; മകന് ഓറഞ്ച് ക്യാപ് അണിയിച്ച് അമ്മ, ഇത് പരാഗിന്റെ ടൈം! (വീഡിയോ)

ഈ സീസണിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ 160.18 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍ 181 റണ്‍സാണ് പരാഗ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ രണ്ട് കളികള്‍ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ മുന്‍നിര തകര്‍ന്നപ്പോള്‍ നാലാമനായി ക്രീസിലെത്തി പുറത്താകാതെ നേടിയ 84 റണ്‍സാണ് ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയോടെ ഐപിഎല്‍ റണ്‍ പട്ടികയില്‍ റിയാന്‍ പരാഗ് ഒന്നാമതെത്തി. സാക്ഷാല്‍ വിരാട് കോലിയെ മറികടന്നാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍ക്കുള്ള ഓറഞ്ച് ക്യാംപ് പരാഗ് സ്വന്തമാക്കിയത്.



