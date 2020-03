കൈകൊടുക്കേണ്ട, പകരം ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ നമസ്തേ പറഞ്ഞോളു, കൊറോണയെ ചെറുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിദേശം

രാജ്യത്ത് കൊറോണയെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമയ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനായുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ വൈകതെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. നേരിട്ട് കൈകൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പകരം ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ കൈകൂപ്പി അളുകളെ സ്വീകരിക്കാം. നമസ്തേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോം എന്ന വാക്കോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലൂടെ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



