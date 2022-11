ഡ്രസിംഗ് റൂമിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ അർജൻ്റീനൻ താരം നിക്കോളാസ് ഓട്ടമെന്ദി പങ്കുവെച്ച ആഘോഷ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിലത്തിട്ട ഒരു തുണിയിൽ മെസ്സി ചവിട്ടുന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇത് മെക്സിക്കൻ ജേഴ്സിയാണ് എന്ന് ചൊല്ലിയാണ് പുതിയ വിവാദം. മെക്സിക്കൻ കളിക്കാരനിൽ നിന്നും ലഭിച ജേഴ്സിയാകാം ഇതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

മെസ്സി അത് ചവിട്ടിയില്ലെന്നും കാലുകൊണ്ട് നീക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മെസ്സിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രതികരണവുമായി മെക്സിക്കോയിലെ പ്രമുഖ ബോക്സർ കാനെലോ ആൽവാരസ് രംഗത്തെത്തി.ഞങ്ങളുടെ ജേഴ്സിയും പതാകയും ഉപയോഗിച്ച് മെസ്സി തറ വൃത്തിയാക്കുകയാണെന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ അവനെ നേരിട്ട് കാണാതിരിക്കട്ടെയെന്ന് മെസ്സി ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിക്കട്ടെയെന്നും ആൽവാരസ് തൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.