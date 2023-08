ഡല്ലാസ് ആരാധകനെ കാലേവാരി നിലത്തടിച്ച് മെസി ആരാധകന്‍, മൂക്കേല്‍ ഇടിച്ച് മെസി ആരാധിക; ഇന്റര്‍ മിയാമി മത്സരത്തിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ (വീഡിയോ)

രണ്ട് മെസി ആരാധകരും രണ്ട് ഡല്ലാസ് ആരാധകരും തമ്മിലാണ് കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. ഡല്ലാസ് ആരാധകനെ മെസി ആരാധകന്‍ കാലേല്‍ വാരി നിലത്തിടുന്നതും മെസി ആരാധിക മുഖത്ത് ഇടിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.



അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ മെസിയുടെ ഇന്റര്‍ മിയാമി ജയിച്ചു. പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ 5-3 നാണ് മിയാമിയുടെ ജയം. നിശ്ചിത സമയത്ത് മത്സരം 4-4 ന് അവസാനിച്ചതോടെയാണ് വിജയികളെ തീരുമാനിക്കാന്‍ പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് നടത്തിയത്.



