Empuraan Booking: സൽമാനും ചിയാനും ഒന്നുമല്ല, ബഹുദൂരം മുന്നിൽ ലാലേട്ടൻ; ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിറ്റത് റെക്കോർഡ് ടിക്കറ്റുകൾ

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെക്കോർഡ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയാണ് സിനിമ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 345.11K ടിക്കറ്റാണ് സിനിമ വിറ്റഴിച്ചത്. ഇത് എമ്പുരാനൊപ്പം റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റു സിനിമകളെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. വിക്രം ചിത്രമായ വീര ധീര സൂരൻ 24 മണിക്കൂറിൽ 117.6K ടിക്കറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ സൽമാൻ ചിത്രമായ സിക്കന്ദർ 121.02K ടിക്കറ്റുകളാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ വിറ്റത്. തെലുങ്ക് ചിത്രമായ മാഡ് സ്‌ക്വയർ എന്ന സിനിമയ്ക്കും എമ്പുരാനൊപ്പം എത്താനായില്ല. 150K ടിക്കറ്റ് ആണ് മാഡ് വിറ്റുതീർത്തത്.



Number of Tickets sold on BookMyShow in the last 24 Hours



⭐️ #Empuraan 345.11 ????????

⭐️ #Sikandar 121.02K

⭐️ #VeeraDheeraSooran 117.6K

⭐️ #Chhaava 34.38K

⭐️ #TheDiplomat 21.28K

⭐️ #CourtStateVsANobody 7.94K pic.twitter.com/i01HcU5qqd