അതൊക്കെ അവന്റെ അഭിനയം ചെഹല്‍ നമ്മള്‍ വിചാരിച്ച ആളല്ല: യുപിക്കെതിരെ 152 പന്തില്‍ 48, മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ 142 പന്തില്‍ 27, ഇതെന്ത് മാറ്റമെന്ന് ആരാധകര്‍

ബൗളിംഗ് കൊണ്ട് ബാറ്റര്‍മാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു തന്റെ പഴയ വിനോദമെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ബൗളര്‍മാരെ പന്തെറിഞ്ഞ് ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചെഹലിന്റെ പുതിയ ഹോബി. രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ ഹരിയാനയ്ക്കായി കളിക്കുന്ന ചെഹല്‍ കഴിഞ്ഞ 2 കളികളിലും ബാറ്റ് കൊണ്ട് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിയില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിനെതിരെ 152 പന്തില്‍ 6 ഫോറുകള്‍ സഹിതം 48 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയത്. ഇന്‍ഡോറില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 142 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് 27 റണ്‍സും താരം നേടി.

WITH BAT IN RANJI TROPHY 2024-25:



- 48(152) vs Uttar Pradesh.



- 27(142) vs Madhya Pradesh.



