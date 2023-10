Suryakumar Yadav: ഒരു കളിക്കാരനും ഇങ്ങനെയൊരു പുറത്താകല്‍ ആഗ്രഹിക്കില്ല, നൂറ് ശതമാനം കോലിയുടെ തെറ്റ്; സൂര്യക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച് ആരാധകര്‍

ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 34-ാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിലാണ് സൂര്യ പുറത്തായത്. കവറിലേക്ക് കളിച്ച ഷോട്ടിനു പിന്നാലെ സൂര്യ സിംഗിളിനായി ശ്രമിച്ചു. നോണ്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ എന്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്ന വിരാട് കോലിയും സിംഗിളിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പന്ത് ഫീല്‍ഡറുടെ കൈകളില്‍ എത്തിയെന്ന് കണ്ടതും കോലി തന്റെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സൂര്യ പിച്ചിന്റെ പകുതി കടന്നിരുന്നു. കോലിയാകട്ടെ നോണ്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ എന്‍ഡില്‍ സുരക്ഷിതനായി കയറി നില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ചോടുകയല്ലാതെ സൂര്യക്ക് വേറെ മാര്‍ഗം ഇല്ലായിരുന്നു. സൂര്യ ക്രീസില്‍ എത്തുമ്പോഴേക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ടോം ലാതം പന്ത് കൊണ്ട് വിക്കറ്റ് ഇളക്കിയിരുന്നു. നിരാശനായാണ് സൂര്യ പിന്നീട് കളം വിട്ടത്.



