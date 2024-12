ഔട്ട്‌സൈഡ് ഓഫ് പന്തുകളില്‍ പുറത്താകുന്ന പതിവ് കോലി ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ആരാധകരും വലിയ നിരാശയിലാണ്. ബോര്‍ഡര്‍-ഗാവസ്‌കര്‍ ട്രോഫിയിലെ ഏഴ് ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ ആറ് തവണയും കോലി പുറത്തായത് ഔട്ട്‌സൈഡ് ഓഫ് ഡെലിവറിയിലാണ്. ലീവ് ചെയ്യേണ്ട പന്തുകള്‍ കളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുകയാണ് കോലി ചെയ്യുന്നത്. കോലിയുടെ പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ ഗ്യാലറിയില്‍ നിരാശയോടെ ഇരിക്കുന്ന അനുഷ്‌ക ശര്‍മയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.



Edged and caught behind the wicket, all of Virat Kohli's dismissals this series have had a common theme #AUSvIND pic.twitter.com/5mz5SGcAbh