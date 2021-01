ഒറ്റത്തവണയല്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടത്, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു, തിരിച്ചുവന്നു: ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ കിടിലൻ സ്പീച്ച്

3 മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന പ്രസംഗത്തിലാണ് രവിശാസ്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. ഒറ്റത്തവണയല്ല

നിങ്ങൾ വീണത്. 36ന് ഓൾ ഔട്ട്, പരിക്കുകൾ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു. സീരീസിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു കയറാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തെയും നിശ്ചയദാഡ്യത്തെയും ടീം സ്പിരിറ്റിനെയും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രവിശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

WATCH - Exclusive: Head Coach @RaviShastriOfc delivers a dressing room speech at Gabba.



A special series win in Australia calls for a special speech from the Head Coach. Do not miss!



