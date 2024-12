ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിലെ 25-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍ ആയിരുന്നു സിറാജിന്റെ പന്ത് നേരിടാന്‍ ക്രീസില്‍. സിറാജ് റണ്ണപ്പ് തുടങ്ങി ക്രീസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുന്‍പ് ലബുഷെയ്ന്‍ പന്തു നേരിടാതെ പിന്‍വാങ്ങി. ഗാലറിയിലൂടെ കാണികളിലൊരാള്‍ നടന്നുപോകുന്നത് തന്റെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഓസീസ് ബാറ്ററുടെ പിന്മാറ്റം. എന്നാല്‍ ഈ സമയത്ത് സിറാജ് ലബുഷെയ്‌നു നേരെ പന്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.



സിറാജ് ലബുഷെയ്‌നെ നോക്കി കോപിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്‍വാങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ലബുഷെയ്ന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിറാജ് അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. സിറാജ് എറിഞ്ഞ പന്ത് ലബുഷെയ്‌ന്റെ ദേഹത്തു തട്ടിയില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇരുവരും ഗ്രൗണ്ടില്‍വച്ച് തര്‍ക്കിച്ചു.

Such a pathetic behaviour from Siraj, spirit of cricket goes for a toss!!



There was clearly huge movement behind the sight screen & marnus told the same to Siraj & umpire so expressly & still he abused him and thrown ball at him in anger!!



Shameful!!pic.twitter.com/hk4bn6TZUd