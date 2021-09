പരിക്കിനെ തുട‌ർന്ന് ഓവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനം രണ്ട് താരങ്ങളും ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഓവലിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന രണ്ടാമിന്നിങ്സിലെ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 153 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയര്‍ത്തിയിരുന്നു. രോഹിത് 256 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് ഒരു സിക്‌സും 14 ഫോറുമടക്കം 127 റണ്‍സെടുത്തുപ്പോള്‍ പൂജാര 127 പന്തില്‍ നിന്ന് ഒമ്പത് ബൗണ്ടറികളോടെ 61 റണ്‍സാണെടുത്തത്.

UPDATE - and Cheteshwar will not take the field. Rohit has discomfort in his left knee while Pujara has pain in his left ankle. The BCCI Medical Team is assessing them. #ENGvIND pic.twitter.com/ihMSUPR7Im