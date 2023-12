രാഹുലിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെ ബലത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ 245 റണ്‍സ് നേടി. 121/6 എന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോര്‍ 200 കടത്തിയത് രാഹുലിന്റെ ഇന്നിങ്സാണ്. 137 പന്തില്‍ 14 ഫോറും നാല് സിക്സും സഹിതം 101 റണ്‍സ് നേടിയാണ് രാഹുല്‍ പുറത്തായത്.

ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ 200 റണ്‍സിന് മുന്‍പ് ഓള്‍ഔട്ടാകുമെന്ന് ആരാധകര്‍ പേടിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാഹുല്‍ അവസാനം വരെ പൊരുതിയത്. ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ മറ്റൊരു താരം പോലും 40 റണ്‍സില്‍ കൂടുതല്‍ നേടിയിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് കരിയരിലെ എട്ടാം സെഞ്ചുറിയാണ് രാഹുല്‍ ഇന്ന് സെഞ്ചുറിയനില്‍ നേടിയത്.



KL Rahul, The most classy player after Virat kohli, beautiful inning. #KLRahulpic.twitter.com/Ejh6x2zXdq