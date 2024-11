ടോസ് ലഭിച്ച ബറോഡ നായകന്‍ ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ ആദ്യം ബൗള്‍ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് 221 റണ്‍സ് നേടി. മൂന്ന് ഓവറില്‍ 44 റണ്‍സാണ് ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ബൗളിങ്ങില്‍ വഴങ്ങിയത്. തമിഴ്‌നാട് താരം വിജയ് ശങ്കര്‍ ഹാര്‍ദിക്കിന്റെ ഓരോവറില്‍ മൂന്ന് സിക്‌സ് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൗളിങ്ങില്‍ നിറം മങ്ങിയ ഹാര്‍ദിക് ബാറ്റിങ്ങിനു എത്തിയപ്പോള്‍ തനിക്കു കിട്ടിയതെല്ലാം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചുകൊടുത്തു.



Hardik Pandya hits 6,6,6,ND,6,4,1 off Gurjapneet Singh

Also hits 4,6,1W,0,6,1 off Vijay Shankar https://t.co/FjGgklmWT9 pic.twitter.com/T82sn9ACUT