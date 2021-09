'ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസ്' എന്ന് തലക്കെട്ട് നല്‍കിയാണ് കോളിന്‍ ഡെ ഗ്രാന്‍ഡ്‌ഹോം നീളന്‍മുടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കാര്യം ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 'The famous mullet is no more' എന്നാണ് ട്വീറ്റ്. ഗ്രാന്‍ഡ്‌ഹോമിന്റെ പുത്തന്‍ ലുക്കും ഈ ട്വീറ്റിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകണ്ടതും പല ആരാധകരും ഞെട്ടി.Grandhomme mullet is no more എന്ന പ്രയോഗമാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം കാരണം. ഈ വരികൊണ്ട് ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉദ്ദേശിച്ചതാകട്ടെ 'ഗ്രാന്‍ഡ്‌ഹോമിന്റെ നീളന്‍ മുടി ഇനിയില്ല' എന്നും. നിരവധി പേര്‍ ഈ ട്വീറ്റിന്റെ താഴെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.