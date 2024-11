Job Opportunities in Oman: കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മുഖേന ഒമാനിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂളിലേക്കുള്ള ഒഴിവിലേക്കു അനുയോജ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ (വനിതകള്‍ മാത്രം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 2024 നവംബര്‍ 20 നു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒഡെപെക് ഓഫീസില്‍ വച്ച് വാക് - ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തുന്നു

1. ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചര്‍ (for Grade 1 to 4 (Primary) and for senior classes)

- വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഇംഗ്ലീഷില്‍ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം + ബി.എഡ്





2. പ്രൈമറി സയന്‍സ് ടീച്ചര്‍ (for Grade 1 to 4)

- വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: സയന്‍സില്‍ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം + ബി.എഡ്





3. സയന്‍സ് ടീച്ചര്‍ (Biology teacher for Grade 9 and above and Science teacher for middle classes) - വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബോട്ടണി/സൂവോളജിയില്‍ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം + ബി.എഡ്





ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് CBSE / ICSE സ്‌കൂളില്‍ അതാതു മേഖലയില്‍ കുറഞ്ഞത് 2 വര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയം നിര്‍ബന്ധം





പ്രായം : 40 വയസ്സില്‍ താഴെ



ശമ്പളം : 300 OMR (Negotiable) കൂടാതെ വിസ, മെഡിക്കല്‍, താമസം, എയര്‍ ടിക്കറ്റ് എന്നിവ സൗജന്യം







എന്ന വിലാസത്തില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

താല്പര്യമുള്ളവര്‍ വിശദമായ ബയോഡേറ്റ [email protected] എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് 2024 നവംബര്‍ 18 ന് മുന്‍പ് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ബയോഡേറ്റ, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ എന്നിവ സഹിതം 2024 നവംബര്‍ 20 ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ODEPC office, Floor 5, Carmel Tower, Cotton Hill, Trivandrum - 695014എന്ന വിലാസത്തില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.



കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.odepc.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഫോണ്‍ : 0471-2329440/41/42/45, 77364 96574.