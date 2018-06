സംഭവം നേരിൽകണ്ട അയൽവാസിയാണ് ദൃശ്യം പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 25,000 ആളുകളാണ് ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യശോദ പാൽ മറവി രോഗിയാണെന്നും ഇവർ നിരന്തരം മരുമകളുടെ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംഭവം മുതിർന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച സ്വപ്‌നയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റുചെയ്യുകയും ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്‌തു.

A video was viral today in which a elderly lady was tortured by her daughter in law. Team #BANSDRONI PS traced the tormentor and arrested her. pic.twitter.com/wSUrenYWGc