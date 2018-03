മമ്മൂട്ടിയെ പുകഴ്ത്തിയ രൂപേഷിന് കുത്തിത്തിരുപ്പുകാരോട് പറയാനുള്ളത്...

സ്ഫടികത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടാണ് രൂപേഷ് പീതാംബരൻ സിനിമയിലെത്തിയത്. രൂപേഷ് ഒരു കട്ട മോഹൻലാൽ ആരാധകനാണ്. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പല വേദികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ തേടി വിവാദങ്ങൾ എത്താറുണ്ട്. സ്ഫടികത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടാണ് രൂപേഷ് പീതാംബരൻ സിനിമയിലെത്തിയത്. രൂപേഷ് ഒരു കട്ട മോഹൻലാൽ ആരാധകനാണ്. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പല വേദികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ തേടി വിവാദങ്ങൾ എത്താറുണ്ട്.

അടുത്തിടെ ഒരു ചാനല്‍ പരിപാടിയില്‍ രൂപേഷ് മമ്മൂട്ടിയേയും മോഹൻലാലിനേയും കുറിച്ച് നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. മമ്മുക്കയെ കുറിച്ച് അവതാരക ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മമ്മുക്ക മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ നടനാണെന്നും ഏറ്റവും വേര്‍സറ്റെയ്‌ലായി കഥാപാത്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണെന്നും പറയുന്നതിനൊപ്പം ലാലേട്ടനൊക്കെ പിന്നെയാണ് വരുന്നതെന്നും രൂപേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ വാക്കുകളെ മമ്മൂട്ടി ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രൂപേഷിന്റെ വാക്കുകൾ മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കിയപ്പോൾ ഹാലിളകിയത് മോഹൻലാൽ ഫാൻസിനാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറേയണ്ടല്ലോ. ഇതോടെ ചില മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകര്‍ രൂപേഷിനെതിരേ കടുത്ത വാക്കുകളുമായെത്തി.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രൂപേഷ്. ‘Proud to be a Malayalee from the Land of Mamooka and Lal ettan . Mamooka versatile ആണ് എല്ലാം മലയാളിയുടെ അഭിമാനം ആണ്, പക്ഷെ ഞാന്‍ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരു കട്ട ലാല്‍ ഏട്ടന്‍ ഫാന്‍ ആണ് .ഇത് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി അല്ലാ !! കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഒരു സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ post ??’ എന്നു പറഞ്ഞ് താന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ വീഡിയോയും രൂപേഷ് ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.