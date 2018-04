‘ലാലേട്ടാ... ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു’ - വൈറലായി യുവതാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ

ഇന്നലെയാണ് കൊച്ചുണ്ണിയിൽ ഇത്തിക്കരപക്കിയുടെ റോൾ അവസാനിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി സെറ്റില്‍ മോഹന്‍ലാലിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുവതാരം നിവിന്‍ പോളി. “നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു ഇതിഹാസത്തിനൊപ്പം വര്‍ക്കു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക എന്നത് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു, നിങ്ങളെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നു ലാലേട്ടാ” നിവിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറി്ച്ചു.

ഇത്തിക്കരപക്കി എന്ന വേഷത്തിലെത്തുന്ന താരത്തിന്റെ സിനിമയിലെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിവിൻ പോളിയും മോഹന്‍ലാലും ഇതാദ്യമായാണ് വെള്ളിത്തിരയില്‍ ഒന്നിക്കുന്നത്. ബോബി, സഞ്ജയുടെതാണ് തിരക്കഥ.

It’s a blessing to work with a legend who inspires you in more ways than one! The experience was an unforgettable one. Miss you on set, Laletta! #KayamkulamKochunni | @Mohanlal pic.twitter.com/hZ3pXlNK0A