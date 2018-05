കോലമാവ് കോകിലയിലെ കല്യാണ വയസ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയതെന്ന് ആരോപണം

നയൻസും കോമഡി താരമായ യോഗി ബാബുവുമാണ് പാട്ടിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാനന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടായ ഡോണ്ട് ലൈയുമായി പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിന് സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന ആക്ഷേപം. ഇതിനെതിരെ അനിരുദ്ധ് തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അനിരുദ്ധിന്റെ പ്രതികരണം.

നയൻസിനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കിയ ചിത്രമാണ് 'കോലമാവ് കോകില'. മയക്കുമരുന്നു വ്യാപാരിയുടെ കഥാപാത്രമാണ് നയൻസിന്റേതെന്നാണ് സൂചനകൾ.

5.5+Million Views in 4 days, 165K+Likes and still Trending at Number 1⃣ Truly Grateful for this Support!



And for the lack of awareness, I work with a lot of music producers worldwide and this beat is licensed from @beatsbymantra