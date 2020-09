മാഗ്നൈറ്റിന്റെ രൂപഭംഗി പൂർണമായും വ്യക്തമാകുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് നിസ്സാൻ, വീഡിയോ !

നാലുമീറ്ററിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള വാഹനം റെനോ ട്രൈബർ ഒരുക്കിയിരിയ്ക്കുന്ന സിഎംഎഫ്എ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. എച്ച് ആർ 10 എന്ന കോഡ്‌നാമത്തിൽ വികസിപ്പിയ്ക്കുന്ന പുതിയ 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് ആയിരിയ്ക്കും വാഹനത്തിന് കരുത്ത് പകരുക. എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ വിറ്റാര ബ്രെസ, ഹ്യൂണ്ടായ്‌യുടെ വെന്യു, മഹീന്ദ്രയുടെ എക്സ്‌യുവി 300 എന്നിവയായിരിക്കും നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ.

Presenting Nissan’s latest global B-SUV the #NissanMagnite - a car specially designed to attract attention, appreciation, admiration. Get ready to be mesmerised by #MagniteAtFirstSight #NissanConcept



To know more, visit https://t.co/IuHJuqKGQe