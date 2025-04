പരിശീലനത്തിനിടെ ഇടവേളയില്‍ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്റ്‌സ് മെന്റര്‍ സഹീര്‍ ഖാനുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രോഹിത്. നേരത്തെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ ബൗളിങ് പരിശീലകനായിരുന്നു സഹീര്‍ ഖാന്‍. ഈ സമയത്ത് ലഖ്‌നൗ നായകന്‍ റിഷഭ് പന്ത് പിന്നിലൂടെ വന്ന് രോഹിത്തിനു സര്‍പ്രൈസ് നല്‍കുന്നതാണ് വീഡിയോ. എന്നാല്‍ ഈ സമയത്ത് രോഹിത് സഹീറിനോടു പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം.



' ഞാന്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല വെടിപ്പായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല' എന്നാണ് രോഹിത് സഹീറിനോടു പറയുന്നത്. ഈ സീസണില്‍ വളരെ മോശം ഫോമിലൂടെയാണ് രോഹിത് കടന്നു പോകുന്നത്. മുംബൈയുടെ തോല്‍വികളില്‍ രോഹിത്തിന്റെ മോശം പ്രകടനവും ഒരു ഘടകമാകുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഫോം ഔട്ടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സഹീറിനോടു രോഹിത് സംസാരിച്ചതെന്ന് ഒരു കൂട്ടര്‍ പറയുന്നു.



