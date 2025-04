ഓപ്പണര്‍ വിരാട് കോലി പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ വണ്‍ഡൗണ്‍ ബാറ്റര്‍ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെ ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡ് ആക്കിയാണ് സിറാജ് വിക്കറ്റ് വേട്ട ആരംഭിച്ചത്.

മികച്ച ഫോമില്‍ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഓപ്പണര്‍ ഫില്‍ സാള്‍ട്ടിനെ വീഴ്ത്തി സിറാജ് വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു. സാള്‍ട്ട് 105 മീറ്റര്‍ സിക്‌സര്‍ പറത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സിറാജിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തിരിച്ചുവരവ്. സിറാജിന്റെ പന്തില്‍ സാള്‍ട്ട് ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡ്, അതും ഓഫ് സ്റ്റംപ് തെറിച്ചുപോയി ! ഈ വിക്കറ്റിനു ശേഷം സിറാജ് നടത്തിയ ആഘോഷപ്രകടനവും ആര്‍സിബി ആരാധകരുടെ നെഞ്ചത്ത് ആണിയടിക്കുന്നതിനു തുല്യമായിരുന്നു. തന്റെ നാലാം ഓവറില്‍ ആര്‍സിബിയുടെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍ ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റണിനെയും സിറാജ് പുറത്താക്കി.



*105M SIX OF PHIL SALT.





- The reply by Siraj was ice cold. ????#MohammedSiraj #RCBvGT #RoyalChallengersBengaluru #Siraj #DSPSiraj pic.twitter.com/tCBBOKNYAL