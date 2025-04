എനിക്ക് ആ ഷോട്ട് സ്വപ്നം കാണാനെ കഴിയു, സൂര്യ ഇഷ്ടം പോലെ തവണ അത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ട്രൈ ചെയ്യില്ല: റിയാൻ റിക്കിൾട്ടൺ

മത്സരത്തില്‍ ആന്ദ്രേ റസലിന്റെ ഓവറില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് തന്റെ ട്രേഡ് ഷോട്ടിലൂടെ ഫൈന്‍ ലെഗില്‍ സിക്‌സര്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മത്സരശേഷം ഈ ഷോട്ടിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിലെ സഹതാരമായ റിയാന്‍ റിക്കിള്‍ട്ടണ്‍. ഞാന്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്കിനോട് തമാശയായി പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവമാണെന്ന്. എനിക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങള്‍, എന്തിന് സ്വപ്നം പോലും കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഷോട്ടാണ് സൂര്യ കളിച്ചത്.

