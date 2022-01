ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനിടെ കോലി ച്യൂയിങ്ഗം ചവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. നിരവധിപേര്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശമുയര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിദേശ മണ്ണില്‍ കോലി ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ചെന്ന് ചിലര്‍ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോലിയില്‍ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നാണ് മറ്റ് ചിലരുടെ കമന്റ്.



busy chewing something while National Anthem is playing. Ambassador of the nation.@BCCI pic.twitter.com/FiOA9roEkv