വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് സഞ്ജു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതാണ്. പിന്നീട് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ കളിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് കെസിഎയ്ക്ക് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. നിലവിൽ കളിക്കാർ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കണമെന്ന്

ബിസിസിഐ കർശന നിബന്ധന വെച്ചിരിക്കെയാണ് കെസിഎയുടെ ഈ നടപടിയുണ്ടായത്. ഇതോടെയാണ് കെസിഎയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ശശി തരൂർ എം പി രംഗത്തെത്തിയത്. ഭാരവാഹികളുടെ ഈഗോ കാരണം നാശമാകുന്നത് സഞ്ജുവിൻ്റെ കരിയറാണെന്നും സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞതിലൂടെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂടിയാണ് കെസിഎ തകർത്തതെന്നും ശശി തരൂർ എം പി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

