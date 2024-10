ആയ കാലത്ത് അയാളൊരു തീപ്പന്തമായിരുന്നു, ആ തീ ഇനിയും കെട്ടിട്ടില്ല, ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനവുമായി ശ്രീശാന്ത്: വീഡിയോ

ഇയാന്‍ ബെല്‍ നയിച്ച ഇന്ത്യ ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരെ ഗുജറാത്തിനായി ആദ്യ ഓവര്‍ എറിയാനെത്തിയ ശ്രീശാന്ത് പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമുള്ള പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. മുന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ നമാന്‍ ഓജയും ഡ്വെയ്ന്‍ സ്മിത്തുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനായി ഓപ്പണിംഗില്‍ ഇറങ്ങിയത്. നമാന്‍ ഓജയായിരുന്നു ശ്രീശാന്തിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത വിധത്തില്‍ ഓജയെ ശ്രീശാന്ത് പൂട്ടുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രകടനമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത്. വാതുവെയ്പ് വിവാദങ്ങളില്‍ പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു ബൗളറെ ശ്രീശാന്തിലൂടെ ലഭിച്ചേനെയെന്നാണ് പലരും ശ്രീശാന്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെ പറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നത്.

THE CLASS OF SREESANTH IN LLC. pic.twitter.com/dOj00eByVQ