Rohit sharma: സർഫു നീ കൂടുതൽ ഹീറോ കളിക്കല്ലെ, ഗ്രൗണ്ടിൽ സർഫറസിനെ ശാസിച്ച് രോഹിത്

റാഞ്ചി ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ യുവതാരം സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍ കാണിച്ച അമിതാവേശത്തിനെ കളിക്കളത്തില്‍ തന്നെ ശാസിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ. ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്ങ്‌സിനിടെ സര്‍ഫറാസ് ഷോര്‍ട്ട് ലെഗില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഷോര്‍ട്ട് ലെഗില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്ത സര്‍ഫറാസ് ഹെല്‍മെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

is a complete blockbuster in the field. pic.twitter.com/7hO23QJV4U