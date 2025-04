മത്സരം തോറ്റതിന് കളിയാക്കി, ആരാധകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് പാക് താരം, അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അഫ്ഗാൻകാരെന്ന് പിസിബി

സഹതാരങ്ങളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ താരത്തെ പിടിച്ചുമാറ്റിയത്. അതേസമയം ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ആരോപിച്ചു. കളി കാണാനെത്തിയ അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങളെ അപമാനിച്ചതെന്നാണ് പിസിബി പറയുന്നത്. ഖുഷ്ദില്‍ ഷാ ഇവരോട് നിര്‍ത്താന്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രകോപനം തുടരുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാന്‍ താരം ശ്രമിച്ചതെന്നും പിസിബി വ്യക്തമാക്കി.

Khushdil Shah fights with angry Pakistan fans and PCB, their media shamelessly puts blame on Afghanistanis. Earlier in USA, Haris Rauf had a fight with angry Pakistani fan but put blame calling that fan as an Indian. Pakistan Army disowns their soldiers dead bodies and Pakistan… pic.twitter.com/zLu4o3OJLC