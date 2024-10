ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടണ്ട, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വിട്ടത് 8 ക്യാച്ചുകൾ: വീഡിയോ

മത്സരത്തില്‍ 10.4 ഓവറില്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ പാകിസ്ഥാന് സെമിയില്‍ എത്താന്‍ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ കിവികളെ 110 റണ്‍സില്‍ ഒതുക്കിയെങ്കിലും പാക് ഫീല്‍ഡര്‍മാരുടെ മൈതാനത്തെ പ്രകടനം ദയനീയമായിരുന്നു. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 8 ക്യാച്ചുകളാണ് പാക് ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ നിലത്തിട്ടത്. ഈ അവസരങ്ങള്‍ മുതലാക്കാനായിരുന്നെങ്കില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ കുറഞ്ഞ സ്‌കോറില്‍ പുറത്താക്കാനും ഒരു പക്ഷേ വിജയിക്കാന്‍ പോലും പാകിസ്ഥാനാകുമായിരുന്നു.

