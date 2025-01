ബോര്‍ഡര്‍-ഗാവസ്‌കര്‍ ട്രോഫിയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് ബുംറയ്ക്കു പരുക്കേറ്റത്. പൂര്‍ണ വിശ്രമം ആവശ്യമായതിനാല്‍ ബുംറ 'ബെഡ് റെസ്റ്റി'ല്‍ ആയിരിക്കുമെന്നും ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫി കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണെന്നും ഇന്നലെ ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ അടക്കം വാര്‍ത്ത വന്നിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ബുംറയുടെ പോസ്റ്റ്.



' വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, പക്ഷേ ഇത് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉറവിടങ്ങള്‍ വിശ്വസനീയമല്ല' ബുംറ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.



I know fake news is easy to spread but this made me laugh . Sources unreliable https://t.co/nEizLdES2h