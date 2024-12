Boxing Day Test Day 2: ആ റണ്ണൗട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, രണ്ടാം ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം കുഴിയില്‍ ചാടി ഇന്ത്യ

കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ മധ്യനിരയിൽ പരാജയമായി മാറിയ നായകൻ രോഹിത് ശർമ ഓപ്പണിംഗിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും വെറും 3 റൺസിന് രോഹിത് മടങ്ങി. കെ എൽ രാഹുൽ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് വീശിയെങ്കിലും കമ്മിൻസിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പന്തിൽ താരം ക്ലീൻ ബൗൾഡായി പുറത്തായി. പിന്നീട് കൂടിചേർന്ന കോലി- ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടുക്കെട്ട് 100 റൺസും കടന്ന് മുന്നേറുന്നതിനിടെയാണ് മത്സരഗതിയെ മാറ്റിയ റണ്ണൗട്ട് സംഭവിച്ചത്.

I have watched this clip multiple times, both are my favourites. Jaiswal’s call but is very good at taking quick singles. Kohli should have taken that run, Jaiswal was running at the danger end. A good 100 partnership but this runout ruined everything. pic.twitter.com/UseP8a8Qgq