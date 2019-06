അഭിനന്ദൻ വർധമാന്റെ മീശ ദേശീയ മീശയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം, ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി

ബാലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ മിഗ് 20 വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് അഭിനന്ദൻ പാക് വിമാനം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അഭിനന്ദൻ പകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നയതന്ത്ര നീക്കത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ അഭിനന്ദനെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമറുകയായിരുന്നു. അഭിനന്ദനെ അനുകരിച്ച് പിന്നീട് നിരവധിപേർ സമാനമായ രീതിയിൽ മീശ വച്ചിരുന്നു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു ട്രെൻഡയി മാറുകയും ചെയ്തു.



Congress Lok Sabha leader, in Lok Sabha: Wing Commander Abhinandan Varthaman should be awarded and his moustache should be made 'national moustache'. (file pic of Abhinandan Varthaman) pic.twitter.com/0utFf61wwl