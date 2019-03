എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത്ര സിംപിളാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. പൈനാപ്പിൾ വ്യത്യസ്ഥമായി കഴിക്കുന്ന ഒരു ടിക്ടോക് വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ തരംഗമാവുന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ മാത്രം 10

ലക്ഷം പേരാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്.



വീഡിയോ കാണൂ



Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO