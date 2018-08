കനത്തമഴയും പ്രളയും; ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ

കനത്ത മഴയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രെയില്‍ ഗതാഗതവും താറുമാറായി. നിരവധി സര്‍വ്വീസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും, ചിലത് ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി. കനത്ത മഴയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രെയില്‍ ഗതാഗതവും താറുമാറായി. നിരവധി സര്‍വ്വീസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും, ചിലത് ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി.

പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍..

From Trivandrum via Nagerkovil-MADURAI

1. 12625 TVC-NDLS 11.15

2. 16316 KVCL-SBC 16.45

3. 17229 TVC-HYB. 7.15

4. 16382 CAPE-CSMT 6.40

5. 22641 TVC-INDB 17.00

From ERS-TVC

1.16341 -5.20

2.spl train 8.00

3.spl train 11.40

4. Spl train 15.00

5. 16605 -16.25

6. 12075- 17.25

7. 16128 -23.40

From TVC -ERS

1.12076 6.00

2.16606 6.25

3. Spl train 9.00

4. Spl train 11.30

5.Spl train 15.00

6. Spl train 19.25

FROM CALICUT to mangalore

1. 56653 CLT-CAN 6.40

2. Spl. Train CLT-MAQ 10.00

3. 56323 -CLT -MAQ 13.00

4. 56657 -CLT-CHV 14.05

5. Spl train CLT-MAQ 17.00

6. Spl train CLT -MAQ 21.00

From mangalore to Calicut

1.56654 MAQ-CLT 5.20

2.spl train MAQ-CLT 07.40

3.spl train MAQ-CLT 11.40

4.spl train MAQ -CLT 14.20

5.57656 MAQ-CAN 17.00

From Palakkad towards Coimbatore

1. 12696 -00.45

2 .16188 1.40

3.56712-6.40 (PGTN)

3.22639-5.00

4.66606-7.30(pgtn )

5.spl train 9.10

6. 56650 11.20

7. 66604 15.55

8.66608 14.20 (PGTN)

All other trains are most likely to be cancelled