മഴയത്ത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കുന്ന പശു; വൈറലായി വീഡിയോ

പിന്നീട് കാണുന്നത് കുട്ടികളിലൊരാൾ പശുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ബോൾ തട്ടിപ്പറിച്ച് ഓടുന്നതാണ്. എന്നാൽ പശുവും പിന്നാലെ പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം ഫുഡ്ബോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പശു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം.

ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‌ലേ ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും തമാശ നിറഞ്ഞ കാര്യം എന്നാണ് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



This is the funniest thing you will see today! pic.twitter.com/Kfz08Dka3Z