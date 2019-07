യെഡിയൂരപ്പ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു, വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച

മൂന്ന് വിമതരെ സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ച കാലത്തോളം കർണാടകത്തിൽ അരങ്ങേറിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകണമെങ്കിൽ ഇനി സഭയിൽ യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാർ വിശ്വാസം തെളിയിക്കണം. കർണാടകത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകും എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ.





Karnataka: State President BS Yediyurappa takes oath as Chief Minister at Raj Bhavan in Bengaluru. pic.twitter.com/5tEFE8GnHN