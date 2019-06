നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലിട്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകൊണ്ട് തല്ലിച്ചതച്ച് എംഎൽഎ; ബിജെപി നേതാവ് വിജയ് വാർഗിയയുടെ മകൻ വിവാദത്തിൽ

ഇൻഡോറിലെ ഗഞ്ചി കോമ്പൌണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ഒരു കെട്ടിടം പൊളിച്ച് നീക്കാനെത്തിയ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ആകാശ് അടിച്ചോടിച്ചത്. മഴക്കാലമായാൽ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞുവീണ് അപകടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണവ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചത്.

#WATCH Madhya Pradesh: Akash Vijayvargiya, BJP and son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya, thrashes a Municipal Corporation officer with a cricket bat, in Indore. The officers were in the area for an anti-encroachment drive. pic.twitter.com/AG4MfP6xu0