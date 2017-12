ആ വാക്കുകള്‍ അറപ്പുളവാക്കുന്നു, നടിക്ക് ആരുടേയും സഹതാപം വേണ്ട; തുറന്നടിച്ച് സുമലത

ജാഗ്രതിയുടെ വാക്കുകള്‍ അറപ്പുളവാക്കുന്നുവെന്നും, സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ആരുടെയും, സഹതാപമോ, ശ്രദ്ധയോ നേടേണ്ടതില്ലെന്നും സുമലത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഓര്‍ത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നുവെന്നും സുമലത പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയില്‍ വച്ചാണ് സൈറ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത്. സൈറ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിമാനമിറങ്ങിയതോടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ അവര്‍ സംഭവത്തെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര വനിതാകമ്മീഷനും, ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും സംഭവത്തില്‍ ഇടപ്പെടുകയായിരുന്നു.

No woman,least of all someone who has been part of 1of the biggest hit movies ever needs or ll seek this kind of attention or sympathy,disgusting statemnt frm a petty arrogant narrow minded person..ashamed of women like u https://t.co/Y2m1cMwXiv